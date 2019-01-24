24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor karşılaşması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 23:07
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Ersun Yanaldan flaş transfer açıklaması!

Ersun Yanal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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Ersun Yanaldan flaş transfer açıklaması!

Her taraftar gibi biz de oldukça üzgün ve kırgınız.

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Ersun Yanaldan flaş transfer açıklaması!

Biz de aynı duyguları ve daha fazlasını hissediyoruz.

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Ersun Yanaldan flaş transfer açıklaması!

7 günlük bi süre var. Bu takımın tekrar ayağa kalkması için gereken her şey yapılacak.

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Ersun Yanaldan flaş transfer açıklaması!

Camiamız ve taraftarımızla kenetlenip bu durumdan çıkacağız.

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