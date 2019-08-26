26 Ağustos 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye dev transfer müjdesi! Adil Rami'den sonra...
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i devirip 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meksikalı stoperi Diego Reyes ile yollarını ayırdıktan sonra son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'ye dört isimden müjdeli haber geldi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 09:14
- 1
- 34
- 2
- 34
- 3
- 34
- 4
- 34
- 5
- 34
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"