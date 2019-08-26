26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye dev transfer müjdesi! Adil Rami'den sonra...

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i devirip 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meksikalı stoperi Diego Reyes ile yollarını ayırdıktan sonra son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'ye dört isimden müjdeli haber geldi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 09:14
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Fenerbahçe'ye dev transfer müjdesi! Adil Rami'den sonra...

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de, transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye dev transfer müjdesi! Adil Rami'den sonra...

Sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda stoper, sol bek ve orta saha transferi yapmayı hedefliyordu.

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Fenerbahçe'ye dev transfer müjdesi! Adil Rami'den sonra...

Fenerbahçe, oluşabilecek bir fırsat transferi doğrultusunda ise bir kanat forveti de kadrosuna katabilir.

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Fenerbahçe'ye dev transfer müjdesi! Adil Rami'den sonra...

Kanarya'da bu bölgeler için uzun süredir ilgilenilen isimler Kolarov, Kjaer, Gustavo ve Moting'di...

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Fenerbahçe'ye dev transfer müjdesi! Adil Rami'den sonra...

Bu isimlerle anlaşan ancak kulüpleriyle anlaşamayan Fenerbahçe'de rota sürpriz isimlere çevrildi.

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