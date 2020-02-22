Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'la karşılaşıyor! Hasan Ali Kaldırım...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor... Pazar günü ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, 3 puan alıp hem rakibine yara vermeyi hem de zirve yolunda sağlam adımlarla yürümeyi istiyor. Galatasaray ise yıllardır galip gelemediği Kadıköy şanssızlığını kırmak istiyor. Peki Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda saha dizilişi nasıl olacak? Hasan Ali Kaldırım dev derbide forma şansı bulacak mı? İşte dev derbiye ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





