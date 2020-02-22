22 Şubat 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'la karşılaşıyor! Hasan Ali Kaldırım...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor... Pazar günü ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, 3 puan alıp hem rakibine yara vermeyi hem de zirve yolunda sağlam adımlarla yürümeyi istiyor. Galatasaray ise yıllardır galip gelemediği Kadıköy şanssızlığını kırmak istiyor. Peki Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda saha dizilişi nasıl olacak? Hasan Ali Kaldırım dev derbide forma şansı bulacak mı? İşte dev derbiye ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 14:43
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Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'la karşılaşıyor! Hasan Ali Kaldırım...

Ligin son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'la karşılaşıyor! Hasan Ali Kaldırım...

Fenerbahçe, son dönemde yaşadığı kayıplarla, bir maç eksiğiyle haftaya lider giren Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, 38 puanla 6. sırada haftaya başladı.

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Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'la karşılaşıyor! Hasan Ali Kaldırım...

Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanması durumunda Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 1'e düşürecek.

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Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'la karşılaşıyor! Hasan Ali Kaldırım...

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

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Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'la karşılaşıyor! Hasan Ali Kaldırım...

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

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