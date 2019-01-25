25 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe bombaları patlattı! İki yıldız imzayı atıyor

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de taraftarlara müjdeli haber geldi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan iki yıldızın bugün resmen açıklanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 01:55 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 07:55
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Fenerbahçe bombaları patlattı! İki yıldız imzayı atıyor

Chelsea'li Victor Moses'i önceki gece İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirip 1.5 yıllık imza attıracak.

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Fenerbahçe bombaları patlattı! İki yıldız imzayı atıyor

Ailesiyle birlikte dünü dinlenerek ve İstanbul turu yaparak geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu dün akşam da Ülker Stadı'nda 1-0 kaybedilen Ümraniye maçını izledi.

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Fenerbahçe bombaları patlattı! İki yıldız imzayı atıyor

Moses'in yarın takımla ilk antrenmana çıkması, pazartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçını ise tribünden izlemesi bekleniyor.

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Fenerbahçe bombaları patlattı! İki yıldız imzayı atıyor

Öte yandan İngiliz goal.com, Moses'in Fenerbahçe'ye gelmesinden en fazla mutlu olan tarafın Chelsea olduğunu iddia etti…

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Fenerbahçe bombaları patlattı! İki yıldız imzayı atıyor

İngiliz kulübünün kesin satın alma opisyonu ile gönderdiği Nijeryalı oyuncunun bir daha Londra'ya dönmeyeceğini yazdı.

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