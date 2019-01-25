25 Ocak 2019, Cuma

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Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

Alman medyası, Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 02:07 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 07:55
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Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

Alman haber sitesi "reviersport.de", Celta Vigo'da kadro dışı bırakılan milli futbolcu Emre Mor ile ilgili değerlendirme haberi yaptı ve ilginç bir iddiada bulundu.

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Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

21 yaşındaki kanat oyuncusunun Borussia Dortmund'da forma giydiği dönemde Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediğini belirtilip şunlar yazıldı;

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Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

"O dönem Türkiye'ye gitmeyi reddeden Emre Mor'un şu anki kariyerine göre Fenerbahçe'den başka şansı kalmadı.

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Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

Orada yeniden kendini kanıtlayabilir."

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Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

Genç sol kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin girişimde bulunduğu da öne sürülürken, "Mor'un anavatanına dönmesi artık sürpriz olmaz" ifadesi kullanıldı.

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