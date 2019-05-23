23 Mayıs 2019, Perşembe

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Emre Belözoğlu'dan sonra onlar da geliyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler iki yıldızı daha kadrosuna katmak üzere.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 15:20
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Emre Belözoğlu'dan sonra onlar da geliyor

13 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği Fenerbahçe'de transferde hızlı adımların atılması planlanıyor.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Emre Belözoğlu'dan sonra onlar da geliyor

Yeni sezon transfer planını hayata geçirmeye hazırlanan yönetimin kadroya 7 yeni oyuncu ile takviye yapmayı uygun gördükleri öğrenildi.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Emre Belözoğlu'dan sonra onlar da geliyor

2020 model Fenerbahçe'yi daha istekli ve hırslı bir yapı üzerinde kurmak isteyen yönetim, hamlelerini de bu doğrultuda yapıyor...

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Emre Belözoğlu'dan sonra onlar da geliyor

Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağlayan sarı lacivertliler 6 futbolcu daha kadroya dahil etmeyi planlıyor...

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Emre Belözoğlu'dan sonra onlar da geliyor

O isimlerden en çok dikkat çekeni ise Beşiktaş'tan hırsıyla dikkat çeken bir isim...

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