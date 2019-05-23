23 Mayıs 2019, Perşembe
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Emre Belözoğlu'dan sonra onlar da geliyor
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler iki yıldızı daha kadrosuna katmak üzere.
Giriş Tarihi: 23.05.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 15:20
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