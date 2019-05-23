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Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam
Transfer çalışmalarında başlayan Fenerbahçe'de golcü arayışları hız kazandı. Sezon başında kadrosuna kattığı Islam Slimani ve Michael Frey ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin adı Mario Balotelli ve Max Kruse ile anılıyor. İki oyuncunun yıllık maliyeti ise dudak uçuklatacak cinsten...
Giriş Tarihi: 23.05.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 15:36
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