23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Transfer çalışmalarında başlayan Fenerbahçe'de golcü arayışları hız kazandı. Sezon başında kadrosuna kattığı Islam Slimani ve Michael Frey ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin adı Mario Balotelli ve Max Kruse ile anılıyor. İki oyuncunun yıllık maliyeti ise dudak uçuklatacak cinsten...

Giriş Tarihi: 23.05.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 15:36
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Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, transferde gaza bastı…

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Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Bu yıl gol yollarında sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği İslam Slimani, Michael Frey ve Roberto Soldado ile yollarını ayıracak.

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Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Bu üç golcünün yerine ise daha iyi üç isim transfer edilecek.

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Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Bunların başında da Alman ekibi Werder Bremen'le yollarını ayırmaya hazırlanan Max Kruse geliyor…

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Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Ancak, Alman golcünün tek talibi Fenerbahçe değil.

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