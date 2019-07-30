30 Temmuz 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam
Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya etabını tamamlayan ve Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, 8. transferinde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.07.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 21:16
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"