Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam

Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya etabını tamamlayan ve Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, 8. transferinde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...