30 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam

Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya etabını tamamlayan ve Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, 8. transferinde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 21:16
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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam

Fenerbahçe transferde sıcak gelişmeler yaşıyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam

Transfer sezonuna hızlı giriş yapan Fenerbahçe eksik bölgelerine birçok takviyeler yaptı.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam

Şampiyon kadronun kurulması için 2 stoper 1 ön libero 1 de santrfor takviyesi isteyen Ersun Yanal, yönetimden biran önce transferlerin bitirilmesini istedi.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam

Buna göre harekete geçen Fenerbahçe yönetimi Yanal'ın listesinde önemli bir yer tutan Sevilla'da forma giyen futbolcu için resmen harekete geçti.

İşte transfer harekatının detayları...

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