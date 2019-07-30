30 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i belli oldu!

Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid gibi devlerle mücadele edecek olan Fenerbahçe, ilk maçına Alman devi Bayern Münih karşısında çıkıyor. İşte iki takımın ilk 11'leri...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 20:25 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 20:43
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Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i belli oldu!

Bayern Münih'in 11'i:

Neuer

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Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i belli oldu!

Kimmich

  • 3
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Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i belli oldu!

Süle

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  • 37
Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i belli oldu!

Boateng

  • 5
  • 37
Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i belli oldu!

Alaba

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