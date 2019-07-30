30 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i belli oldu!
Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid gibi devlerle mücadele edecek olan Fenerbahçe, ilk maçına Alman devi Bayern Münih karşısında çıkıyor. İşte iki takımın ilk 11'leri...
Giriş Tarihi: 30.07.2019 20:25 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 20:43
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