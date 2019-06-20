Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer için kolları svıad. Wolfsburg'tan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan, Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tüm mevkilere oyuncu arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldığı ve tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geldiği belirtildi. İşte detaylar...