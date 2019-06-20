20 Haziran 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer için kolları svıad. Wolfsburg'tan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan, Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tüm mevkilere oyuncu arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldığı ve tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geldiği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 12:02
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Mali yönden sıkıntılı günler yaşayan sarı-laciverliler, Eljif Elmas'ı iyi bir bonservis bedeli ile satarak transfere kaynak yaratacak.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Birçok oyuncu ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar yeni yapılacak transferlerde hata yapmak istemiyor.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Bütün mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi

Takıma yeni katılacak isimlerde geçtiğimiz sezonki hataları yapacak durumlarının olmadığını bilen Fenerbahçe yönetimi takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin peşine düştü.

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