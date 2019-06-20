20 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda! İstanbul'a geldi
Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer için kolları svıad. Wolfsburg'tan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan, Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tüm mevkilere oyuncu arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldığı ve tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geldiği belirtildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.06.2019 12:02
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