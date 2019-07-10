10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmak için gözünü kararttı. Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin 7. transferini de bitirdiği ve yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.07.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 07:49
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