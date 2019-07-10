10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmak için gözünü kararttı. Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin 7. transferini de bitirdiği ve yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 07:49
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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Transfer sezonunda bombaları peş peşe patlatan Fenerbahçe, takviye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 20. şampiyonluğa ulaşarak hem 4. yıldızı takmak, hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek istiyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden ve geçtiğimiz sezon yaptığı transferler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen sportif direktör Damien Comolli, bu transfer döneminde ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Şimdiden 6 transferi birden bitiren sarı-lacivertliler; Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ederek yeni sezon için rakiplerine gözdağı verdi.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçiren Kanarya'da Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı takımdan ayrıldı.

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