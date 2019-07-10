Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 20. şampiyonluğa ulaşarak hem 4. yıldızı takmak, hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek istiyor.