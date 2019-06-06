06 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 4 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada bitiren Fenerbahçe transferde gaza bastı. Bütün mevkilere transfer yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerde Sportif direktör Damien Comolli birçok oyuncu ile transfer görüşmesi gerçekleştirirken ilk etapta 4 oyuncuda karar kılındı. Birden fazla isimle yollarını ayıran Kanarya'da taraftarlar, Fenerbahçe hangi mevkilere transfer yapacak? sorusunun yanıtını merak ediyor ve araştırıyor. İşte transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 06.06.2019 01:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 09:26
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Fenerbahçe'den 4 transfer!

Fenerbahçe'de dev bir transfer harekatı başlıyor.

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Fenerbahçe'den 4 transfer!

Birçok oyuncu ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler bütün mevkilere oyuncu bakıyor.

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Fenerbahçe'den 4 transfer!

Teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte sportif direktör Damien Comolli transfer çalışmalarını birlikte yürütüyor.

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Fenerbahçe'den 4 transfer!

Fransız futbol adamı birçok oyuncu ile temas halindeyken ilk olarak 4 isimde karar kılındı.

İşte transfer harekatının detayları...

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Fenerbahçe'den 4 transfer!

2 GOLCÜ RADARDA

Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin RMC Sport'a yaptığı açıklamalar transfer listesiyle ilgili de ipuçları verdi.

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