06 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den 4 transfer!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada bitiren Fenerbahçe transferde gaza bastı. Bütün mevkilere transfer yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerde Sportif direktör Damien Comolli birçok oyuncu ile transfer görüşmesi gerçekleştirirken ilk etapta 4 oyuncuda karar kılındı. Birden fazla isimle yollarını ayıran Kanarya'da taraftarlar, Fenerbahçe hangi mevkilere transfer yapacak? sorusunun yanıtını merak ediyor ve araştırıyor. İşte transfer harekatının detayları...
Giriş Tarihi: 06.06.2019 01:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 09:26
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