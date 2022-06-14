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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jesus’tan 3 isme onay! İşte transfer listesi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jesus'tan 3 isme onay! İşte transfer listesi...

Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezonda takımın başında Jorge Jesus olacak sarı-lacivertlilerde gündem transferlere çevrildi. Fenerbahçe'de Portekizli hoca yeni sezon öncesi 3 ismin transferine onay verdi ve yönetim harekete geçti. (FB SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 14.06.2022- 21:45 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022- 21:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jesus’tan 3 isme onay! İşte transfer listesi...

Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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