FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jesus’tan 3 isme onay! İşte transfer listesi...

Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Real Madrid'den ayrılan sol bek Marcelo ile temasa geçtiği bildirildi. Roberto Carlos'un Real Madrid'deki kariyerini noktalayıp Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Brezilyalı efsaneden aldığı formayı yıllarca başarıyla taşıyan Marcelo da İspanyol ekibindeki macerasını noktaladıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Takvim Gazetesi'nin haberine göre taraftarlar arasındaki temasların devam ettiği birkaç gün içinde daha somut bilgilerin gelebileceği bildirildi. BREZİLYA YOLCULUĞU GÖRÜNDÜ! Yönetici Selahattin Baki'nin birkaç gün içinde Brezilya'ya gitmesinin söz konusu olduğu Jesus'un da bu oyuncuyu çok istediği öğrenildi. BRUNO HENRIQUE KİMDİR? 2015'te Goiás ile Campeonato Brasileiro Série A'ya çıktı ve ardından Almanya'ya taşındı ve burada VfL Wolfsburg ile bir yılda sadece 17 maçta forma giydi. WILLIAM CARVALHO KİMDİR? William Carvalho, 7 Nisan 1992 tarihinde Luanda, Angola'da doğdu. Angola asıllı Portekizli millî futbolcudur. İspanyol ekiplerinden Real Betis'de forma giymektedir. Ön libero pozisyonunda oynayan oyuncu aynı zamanda Portekiz millî takımında da oynamaktadır.