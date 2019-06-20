20 Haziran 2019, Perşembe
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! Girişimler başladı
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Takımdaki lider oyuncu açığını kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy ile bir araya gelen tecrübeli yıldız, sarı-lacivertlilere iki futbolcu önerdi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 20.06.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 09:57
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