20 Haziran 2019, Perşembe

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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! Girişimler başladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Takımdaki lider oyuncu açığını kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy ile bir araya gelen tecrübeli yıldız, sarı-lacivertlilere iki futbolcu önerdi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 09:57
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! Girişimler başladı

Gelecek sezon zirvete oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.

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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! Girişimler başladı

Sezon başında yaptığı transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen Kanarya'da kadroda radikal değişiklikler yapılacak.

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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! Girişimler başladı

Bu doğrultuda ilk adımı atan Fenerbahçe'de Valbuena, Soldado, Şener Özbayraklı ve Neustadter ile yollar ayrıldı.

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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! Girişimler başladı

Kiralık sözleşmeleri sona eren Slimani, Benzia ve Ayew de takımlarına döndüler.

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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi! Girişimler başladı

Transfer dönemime hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg'dan forma giyen Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı.

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