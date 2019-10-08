08 Ekim 2019, Salı

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Fenerbahçe ara transfer bombasını patlatıyor! Comolli harekete geçti

Süper Lig'in ilk 7 haftasını 11 puanla 5. sırada geçen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 00:14 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:53
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Fenerbahçe ara transfer bombasını patlatıyor! Comolli harekete geçti

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'nin yeni yıldaki tek hedefi mutlak şampiyonluk...

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Fenerbahçe ara transfer bombasını patlatıyor! Comolli harekete geçti

Bu doğrultuda ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, kadrosunu baştan aşağı yeniledi.

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Fenerbahçe ara transfer bombasını patlatıyor! Comolli harekete geçti

Yeni sezon için kadrosunu 12 takviyeyle güçlendiren sarı-lacivertliler, 14 futbolcusuyla da yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe ara transfer bombasını patlatıyor! Comolli harekete geçti

Yaptığı transferlere rağmen Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken sakatlıklarla boğuşan Kanarya, devre arası transfer dönemi için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe ara transfer bombasını patlatıyor! Comolli harekete geçti

Lige verilen milli arada transfere yoğunlaşan Fenerbahçe'de gündemdeki isimse taraftarları heyecanlandıracak cinsten. İşte detaylar...

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