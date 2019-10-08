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Fenerbahçe ara transfer bombasını patlatıyor! Comolli harekete geçti
Süper Lig'in ilk 7 haftasını 11 puanla 5. sırada geçen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 08.10.2019 00:14 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:53
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