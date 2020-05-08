Bjelica'dan kötü haber! Fenerbahçeli eski futbolcu duyurdu

48 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceği merak edilirken, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen ve bu sezon kısa bir süre Antalyaspor'u da çalıştıran teknik direktör Stjepan Tomas, katıldığı bir podcast programında vatandaşının sarı-lacivertli takımın başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili konuştu.