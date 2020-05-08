08 Mayıs 2020, Cuma

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Bjelica'dan kötü haber! Fenerbahçeli eski futbolcu duyurdu

Ersun Yanal'ın istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe'de liste başı olan Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu, katıldığı bir podcast programında Bjelica'nın Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 09:54
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Bjelica'dan kötü haber! Fenerbahçeli eski futbolcu duyurdu

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşün ardından zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı.

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Bjelica'dan kötü haber! Fenerbahçeli eski futbolcu duyurdu

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasının ardından önceliği teknik direktör çalışmalarına verdi.

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Bjelica'dan kötü haber! Fenerbahçeli eski futbolcu duyurdu

Adı Erol Bulut, Abdullah Avcı, Mircea Lucescu, Laurent Blanc, Manuel Pellegrini ve Eusebio Di Francesco gibi birçok isimle anılan Kanarya'da gündeme gelen son isim Nenad Bjelica oldu.

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Bjelica'dan kötü haber! Fenerbahçeli eski futbolcu duyurdu

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Hırvat teknik adama 1+3 yıllık teklifte bulundu. Bjelica da ülke basınına yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımla görüşme gerçekleştirdiğini doğruladı.

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Bjelica'dan kötü haber! Fenerbahçeli eski futbolcu duyurdu

48 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceği merak edilirken, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen ve bu sezon kısa bir süre Antalyaspor'u da çalıştıran teknik direktör Stjepan Tomas, katıldığı bir podcast programında vatandaşının sarı-lacivertli takımın başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili konuştu.

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