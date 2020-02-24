24 Şubat 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe 1.5 yılda dibi gördü! Ali Koç'un derbi karnesi...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 21 yıl sonra Kadıköy'de ezeli rakibine mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, bu yenilgiyle zirveden uzaklaşırken ilginç bir detay daha ortaya çıktı. 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe'ye Başkan olan Ali Koç'un derbi karnesi ise sarı-lacivertli taraftarları üzecek cinsten... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 15:08
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Fenerbahçe 1.5 yılda dibi gördü! Ali Koç'un derbi karnesi...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, 21 yıllık Kadıköy üstünlüğü son buldu. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe 1.5 yılda dibi gördü! Ali Koç'un derbi karnesi...

Futbolseverlerin heyecanla izlediği bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ve sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, istifaya davet edildi.

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Fenerbahçe 1.5 yılda dibi gördü! Ali Koç'un derbi karnesi...

Hem stat içerisinde hem de stat dışarısında taraftarlar yönetime, teknik heyete ve futbolculara tepkilerini dile getirdi.

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Fenerbahçe 1.5 yılda dibi gördü! Ali Koç'un derbi karnesi...

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, 2018-19 sezonunda düşme hattından son haftalarda kurtulan Fenerbahçe'nin derbi karnesinin de iç açıcı olmadığı görüldü.

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Fenerbahçe 1.5 yılda dibi gördü! Ali Koç'un derbi karnesi...

Fenerbahçe'de başkan olmasının ardından Philip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal ile çalışan Ali Koç'un, geçen süre boyunca derbilerde sadece 1 galibiyeti olduğu ortaya çıktı.

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