Fenerbahçe 1.5 yılda dibi gördü! Ali Koç'un derbi karnesi...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 21 yıl sonra Kadıköy'de ezeli rakibine mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, bu yenilgiyle zirveden uzaklaşırken ilginç bir detay daha ortaya çıktı. 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe'ye Başkan olan Ali Koç'un derbi karnesi ise sarı-lacivertli taraftarları üzecek cinsten... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 15:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





