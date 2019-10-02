02 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

F.Bahçe'den Mesut Özil bombası! İstanbul'dan ev aldı...

Bu sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferine yönelik iddialar giderek alevleniyor. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 19:11 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 19:13
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F.Bahçe'den Mesut Özil bombası! İstanbul'dan ev aldı...

Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı giderek yükseliyor.

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F.Bahçe'den Mesut Özil bombası! İstanbul'dan ev aldı...

Bu sezon tam anlamıyla şampiyonluğa kilitlenen sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun transfer planlamasına başlandı.

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F.Bahçe'den Mesut Özil bombası! İstanbul'dan ev aldı...

Yaz transfer dönemini çok verimli geçiren Fenerbahçeli kurmaylar birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendirdi.

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F.Bahçe'den Mesut Özil bombası! İstanbul'dan ev aldı...

Silbaştan bir kadro kuran sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Mesut Özil'in transferi yüksek sesle konuşulmuştu.

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F.Bahçe'den Mesut Özil bombası! İstanbul'dan ev aldı...

Öyle ki, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden yıldız futbolcuya binlerce mesaj atarak çağrıda bulunmuştu.

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