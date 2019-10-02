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F.Bahçe'den Mesut Özil bombası! İstanbul'dan ev aldı...
Bu sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferine yönelik iddialar giderek alevleniyor. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.10.2019 19:11 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 19:13
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