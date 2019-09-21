21 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Gary Rodrigues mücadelenin 41. dakikasında yaptığı ters hareket sonrası oyuna devam edemeyerek yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 21:16
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Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Süper Lig'in 5. haftas mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü ağırladı.

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Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

İlk 20 dakikasında 2 gol olan mücadelenin ilk golünü konuk ekip Ankaragücü kaydetti.

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Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Karşılaşmanın 16. dakikasında Fenerbahçe savunmasının hatası sonrası Orgill topla buluştu ve Altay'ı avlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti.

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Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Golden yalnızca 4 dakika sonra bu kez Fenerbahçe'de Zanka sahneye çıktı.

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Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Kullanılan korner vuruşu sonrası topla buluşan Zanka topu ağlarla buluşturarak skora denge getiren isim oldu.

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