02 Ekim 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'dan flaş Moses kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i
Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Antalyaspor maçına çevrildi. Cuma günü oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik heyeti sevindiren gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Ersun Yanal, Antalya ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i ve Ersun Yanal'ın Moses kararı...
Giriş Tarihi: 02.10.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 11:01
- 1
- 33
- 2
- 33
- 3
- 33
- 4
- 33
- 5
- 33
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"