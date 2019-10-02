Ersun Yanal'dan flaş Moses kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Çift yönlü oynayabilen iki yıldıza birden kavuşan teknik direktör Ersun Yanal'ın sambacının takıma adapte olmasıyla rahat etti.

Yüzde 92,8 pas isabetiyle takımın en iyisi olan Gustavo, ikili mücadele, kazanılan sahipsiz top ve uzaklaştırılan atak istatistiklerinde de tavan yaptı.