02 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş Moses kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Antalyaspor maçına çevrildi. Cuma günü oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik heyeti sevindiren gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Ersun Yanal, Antalya ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i ve Ersun Yanal'ın Moses kararı...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 11:01
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Ersun Yanal'dan flaş Moses kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Fenerbahçe'de gözler Antalyaspor maçına çevrilirken, Emre Belözoğlu ve Gustavo'nun uyumu dikkat çekiyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Moses kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Fenerbahçe'nin son yıllardaki en büyük problemi ön libero pozisyonunda görev yapan oyuncuların ofansif anlamda yetersiz kalmalarıydı.

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Ersun Yanal'dan flaş Moses kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Göreve gelen teknik adamlar ellerindeki oyuncuları sahaya sürdüklerinde savunma yapmakla eleştiriliyordu ki, bu konuda en ağır yorumlara maruz kalan isim hiç şüphesiz Aykut Kocaman olmuştu.

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Ersun Yanal'dan flaş Moses kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Bu sezon Emre Belözoğlu transferiyle sorunu kısmen gideren sarı-lacivertliler, Luiz Gustavo'nun da takıma katılmasıyla âdeta sınıf atladı.

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Ersun Yanal'dan flaş Moses kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Çift yönlü oynayabilen iki yıldıza birden kavuşan teknik direktör Ersun Yanal'ın sambacının takıma adapte olmasıyla rahat etti.
Yüzde 92,8 pas isabetiyle takımın en iyisi olan Gustavo, ikili mücadele, kazanılan sahipsiz top ve uzaklaştırılan atak istatistiklerinde de tavan yaptı.

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