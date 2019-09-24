24 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ilk yarısında sakatlanan Garry Rodrıgues'in yerine oyuna giren Emre Belözoğlu ise 3 puanda başrol oynadı. Maça sonradan girip gösterdiği performansla alkış alan 39 yaşındaki oyuncu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte o detay...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 19:29
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Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta sahanın en iyilerinden birisi kuşkusuz kaptan Emre Belözoğlu'ydu.

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Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Mücadelenin 40.dakikasında sakatlanan Rodrigues'in yerine oyuna giren Emre, oyuna girdikten sonra orta sahaya direnç kattı.

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Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Maçın kaderini değiştiren oyuncu olarak ön plana çıkan kaptan Emre Belözoğlu ile ilgili ilginç bir detay gündeme düştü.

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Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Bu maça kadar Emre'nin sakatlığından dolayı hafta içi yalnızca 20 dakika antrenman yaptığı ortaya çıktı.

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Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

İkinci golün başlangıcındaki kritik pası atan Emre, belindeki ağrılar nedeniyle Ankaragücü maçında kadroda düşünülmeyen isimlerden birisiydi. Fakat kaptan, ağrılarına rağmen kadroda olmak istediğini yönetime iletti.

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