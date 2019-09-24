24 Eylül 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!
Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ilk yarısında sakatlanan Garry Rodrıgues'in yerine oyuna giren Emre Belözoğlu ise 3 puanda başrol oynadı. Maça sonradan girip gösterdiği performansla alkış alan 39 yaşındaki oyuncu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte o detay...
Giriş Tarihi: 24.09.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 19:29
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"