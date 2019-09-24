Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ilk yarısında sakatlanan Garry Rodrıgues'in yerine oyuna giren Emre Belözoğlu ise 3 puanda başrol oynadı. Maça sonradan girip gösterdiği performansla alkış alan 39 yaşındaki oyuncu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte o detay...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 19:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





