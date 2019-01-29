29 Ocak 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan 'moral' vurgusu!

İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, kendi evinde ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişe 'dur' dedi. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, alınan galibiyeti değerlendi.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 18:48
  • 1
  • 13
Ersun Yanaldan moral vurgusu!

Ligde uzun bir aranın ardından alınan galibiyet Sarı-Lacivertlilerde yüzleri güldürürken, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan da durum değerlendirmesi geldi.

  • 2
  • 13
Ersun Yanaldan moral vurgusu!

Ersun Yanal, bir iki maç kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin nerelere geleceğini herkesin göreceğini ifade etti.

  • 3
  • 13
Ersun Yanaldan moral vurgusu!

Ersun Yanal'ın Ajansspor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

  • 4
  • 13
Ersun Yanaldan moral vurgusu!

"PUAN KAYBININ MORAL BOZUKLUĞU VAR"

"Ligdeki konumumuz hepimizi üzüyor. "

  • 5
  • 13
Ersun Yanaldan moral vurgusu!

"Bir iki maç arka arkaya kazandığımız zaman Fenerbahçe'nin nerelere geleceğini herkes görecek. "

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör