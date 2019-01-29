Rıdvan Dilmenden çarpıcı Victor Moses yorumu

"FENERBAHÇE TARAFTARI BÜYÜK BİR TARAFTAR"

"Fenerbahçe taraftarı gerçekten büyük bir taraftar. Şu maçta, sanki hiçbir şey yaşanmamış, şampiyonluk yarışının en büyük adayıymış gibi, sanki Ümraniyespor'a değil Barcelona'ya mağlup olmuş gibi... 75, 78, 80, 84... Devamlı taraftar. Bir: Üç puanının 2.99'unu Fenerbahçe taraftarına veriyorum. İki: Dirar'a veriyorum, golü yarattı."