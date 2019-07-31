31 Temmuz 2019, Çarşamba

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Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta boy gösteren ve üçüncülük maçında İspanyol devi Real Madrid'e 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yanal, adı Fenerbahçe ile anılan Roma'nın yıldız futbolcusu Aleksandar Kolarov ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 22:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 22:03
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Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

2019 Audi Cup kapsamında son maçta İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

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Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

Sarı-Lacivertliler'in golleri Ozan Tufan, Rodrigues ve Dirar'dan geldi.

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Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

Karşılaşma sonrası Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli teknik adamı Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

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Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

İşte Yanal'ın açıklamalarından satır başları...

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Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!

"Bu turnuvada seviyesi yüksek ve belki de futbolun zirvesindeki takımlarla oynadık. Burada varoluş nedenimiz Fenerbahçe'nin gücü ve itibarıydı."

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