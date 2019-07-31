31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal'dan Kolarov açıklaması!
Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta boy gösteren ve üçüncülük maçında İspanyol devi Real Madrid'e 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yanal, adı Fenerbahçe ile anılan Roma'nın yıldız futbolcusu Aleksandar Kolarov ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 31.07.2019 22:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 22:03
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