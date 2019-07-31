Sosyal medyada Ozan Tufan çılgınlığı! "Futbol tarihinin en iyi 8 numarası"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve bu kapsamnda Almanya'da düzenlenen Audi Cup'a katılan Fenerbahçe, turnuvanın üçüncülük maçında Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin İspanyol deviyle oynadığı mücadeleye ise bu sezon hazırlık döneminin en formda isimlerinden olan Ozan Tufan damga vurdu. Fenerbahçeli taraftarar, mücadelenin ikinci yarısında yaklaşık 30 metreden müthiş bir gol atan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundular. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 22:50 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 22:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





