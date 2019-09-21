21 Eylül 2019, Cumartesi

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Ersun Yanal'dan futbolculara yasal doping

Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı. Yanal, "Matem tutacak vaktimiz yok. Ayağa kalkalım. Ankaragücü maçıyla yeni bir galibiyet serisi istiyorum" dedi

Giriş Tarihi: 21.09.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 09:59
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Ersun Yanal'dan futbolculara yasal doping

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçının son antrenmanı öncesinde futbolculanrıyla yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

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Ersun Yanal'dan futbolculara yasal doping

Ankaragücü maçını kazanmak zorunda olduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam yeni bir başlangıca vurgu yaptı.

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Ersun Yanal'dan futbolculara yasal doping

Yanal şöyle devam etti: Alanya maçıyla hayal kırıklığı yaşadık. Ama bu ligde matem tutacak vaktimiz yok.

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Ersun Yanal'dan futbolculara yasal doping

Ayağa kalkmaz zorundayız. Ankaragücü maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi istiyorum.

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Ersun Yanal'dan futbolculara yasal doping

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