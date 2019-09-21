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Ersun Yanal'dan futbolculara yasal doping
Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı. Yanal, "Matem tutacak vaktimiz yok. Ayağa kalkalım. Ankaragücü maçıyla yeni bir galibiyet serisi istiyorum" dedi
Giriş Tarihi: 21.09.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 09:59
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