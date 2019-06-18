19 Haziran 2019, Çarşamba
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Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız poker masasında yakalandı! Sosyal medya sallandı
Spor dünyasının ünlü yıldızları ya spor kariyerleri boyunca ya da sonrasında pek çok farklı mesleğe yönelebiliyorlar. Onlardan biri daha. Adı Fenerbahçe ile sık sık anılan dünyaca ünlü o isim poker masasında görüntülenince olanlar oldu. İşte futbolcuların gerçek meslekleri.
Giriş Tarihi: 18.06.2019 23:24 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:59
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