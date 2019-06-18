Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız poker masasında yakalandı! Sosyal medya sallandı

"KRUSE'Yİ İSTEYEN TEK KULÜP FENERBAHÇE"

Alman butenunbinnen.de internet sitesinin 'Kruse'nin son çıkışı: Fenerbahçe yanıt bekliyor' başlığıyla verdiği habere göre futbolcu şu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor ve gideceği yeni takımı belirlemek adına aceleci davranmıyor. Haberde şu ifadelere yer verildi:"Max Kruse'yi şu an için isteyen tek kulüp Fenerbahçe ve onlar da tekliflerini yaptılar. Ancak Kruse zamana oynuyor ve şu günlerde Las Vegas'ta poker oynuyor.Amerika'da ne kadar daha kalacağı bilinmiyor."