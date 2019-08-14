14 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve yeni sezona bomba gibi bir giriş yaparak şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından olmayı planlayan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde çalışmalar devam ediyor. Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında gösterdiği etkili performansla taraftarların beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 14.08.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 16:31
  • 1
  • 15
Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı gün kala Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

  • 2
  • 15
Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!

Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla taraftardan geçer not alan genç yıldız hakkında karar verildi.

  • 3
  • 15
Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında aldığı sürede en çok çalım atan, dikine sprint yapan oyuncu da Ferdi Kadoğlu olmuştu.

  • 4
  • 15
Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!

Ferdi'nin oyundan çıkarılıp yerine Alper'in dahil edilmesi de taraftarlar tarafından eleştirilmişti. İşte son gelişmeler...

  • 5
  • 15
Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!

Yeni sezon öncesi kiralanması planlanan Ferdi Kadıoğlu için karar verildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör