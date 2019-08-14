Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve yeni sezona bomba gibi bir giriş yaparak şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından olmayı planlayan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde çalışmalar devam ediyor. Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında gösterdiği etkili performansla taraftarların beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 14.08.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 16:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





