28 Eylül 2019, Cumartesi

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Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oluyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 19:25
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Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

Dev derbi öncesi iki ekipten de açıklamalar geldi.

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Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

Hasan Ali Kaldırım yaptığı açıklamada "Durumum iyi. Gün geçtikçe daha iyi oluyor."

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Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

"Takımla 3 idmana çıkabildim. Onun öncesinde bireysel çalışmalarımı yaptım. Kendimi iyi hissediyorum tabii ki biraz daha zamana ihtiyacım var. Eski performansıma ulaşacağım."

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Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

"Derbiler her zaman farklıdır. Sezona iyi başladık. Maça iyi hazırlandık."

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Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!

"Kendimizi bugün bir adım önde görüyorum. İnşallah taraftarlarımızın buradan mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlarız. Güzel bir maç izletiriz."

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