28 Eylül 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oluyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 28.09.2019 19:25
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