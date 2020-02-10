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İspanyol basını duyurdu! Vedat Muriç için dudak uçuklatan teklif
Ligin 21. haftasında sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve sarı-lacivertli takımla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için İspanya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 18:33
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