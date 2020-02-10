10 Şubat 2020, Pazartesi

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İspanyol basını duyurdu! Vedat Muriç için dudak uçuklatan teklif

Ligin 21. haftasında sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve sarı-lacivertli takımla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için İspanya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 18:33
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İspanyol basını duyurdu! Vedat Muriç için dudak uçuklatan teklif

Süper Lig'de 21. haftanın sonuna gelinirken Fenerbahçe'de işler son haftalarda pek de iyi gitmiyor...

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İspanyol basını duyurdu! Vedat Muriç için dudak uçuklatan teklif

İlk yarının son haftalarında yükselen bir ivme yakalayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da hızlı bir başlangıç yapsa da Trabzonspor karşısında çıktığı zorlu derbiden puansız ayrılmış bu hafta da Alanyaspor karşısında 2 puan bırakarak son iki haftada 5 puan kaybı yaşadı.

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İspanyol basını duyurdu! Vedat Muriç için dudak uçuklatan teklif

Bu sonuçlarla ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 6. sırada yer alan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, bu sonuçlar sonrası kadroda köklü değişimler yapacağının sinyalini vermişti...

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İspanyol basını duyurdu! Vedat Muriç için dudak uçuklatan teklif

Öte yandan, sarı-lacivertlilerin sezon başında Galatasaray ile büyük mücadele vererek Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç'in son haftalardaki suskunluğu da göze çarpıyor...

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İspanyol basını duyurdu! Vedat Muriç için dudak uçuklatan teklif

Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 mücadelede 13 gol 5 asist ile takımının 18 golüne direkt olarak katkı sağladı. Son günlerde suskun olsa da lig genelinde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki Kosovalı golcü için Fenerbahçe'nin kapısını birçok kulüp çaldı.

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