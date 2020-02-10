İspanyol basını duyurdu! Vedat Muriç için dudak uçuklatan teklif

Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 mücadelede 13 gol 5 asist ile takımının 18 golüne direkt olarak katkı sağladı. Son günlerde suskun olsa da lig genelinde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki Kosovalı golcü için Fenerbahçe'nin kapısını birçok kulüp çaldı.