17 Mayıs 2019, Cuma

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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte hedefteki isim

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 11:17
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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte hedefteki isim

Bu sezon golcülerinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerin transferde önceliği forvet mevkisine vermesi bekleniyor.

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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte hedefteki isim

Kanarya, sezon başında kadrosuna kattığı ancak performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Slimani ve Frey'le yollarını ayıracak.

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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte hedefteki isim

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Soldado'nun geleceğiyse belirsizliğini koruyor.

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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte hedefteki isim

İspanyol golcünün geçtiğimiz günlerde Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladı iddia edilmişti.

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