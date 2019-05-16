Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte hedefteki isim

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





