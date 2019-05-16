17 Mayıs 2019, Cuma
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İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak 4 transfer!
Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, 4 yıldız isim için düğmeye bastı.
Giriş Tarihi: 16.05.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 13:18
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