17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak 4 transfer!

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, 4 yıldız isim için düğmeye bastı.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 13:18
  • 1
  • 16
İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak 4 transfer!

Fenerbahçe bu sezon gol bulmada yaşadığı sorunu yeni sezonda yaşamayacak.

  • 2
  • 16
İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak 4 transfer!

Sezonun belli bölümlerinde sadece Soldado'dan fayda gören Fenerbahçe, Frey ve Slimani'den beklediğini alamadı.

  • 3
  • 16
İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak 4 transfer!

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da çokça yakındığı 'Üretkenlik' sorunu, en öncelikli olan konu.

  • 4
  • 16
İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak 4 transfer!

Mali olarak ve sportif olarak tarihinin en kötü sürecinde olan Sarı-Lacivertliler, olumsuz tablo içinde en uygun isimleri getirmek için uğraşıyor.

  • 5
  • 16
İşte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak 4 transfer!

VISCA'DA SIKI PAZARLIK

Son yıllarda Süper Lig'e Başakşehir formasıyla damgasını vuran Boşnak yıldız Edin Visca, Sarı-Lacivertliler'in kıskacında.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör