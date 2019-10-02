02 Ekim 2019, Çarşamba

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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transfer bombası

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Fenerbahçe, hem ara transfer hem de gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın doğrultusunda çalışmalarına başlayan sportif direktör Damien Comolli, tecrübeli teknik adamın takımda ısrarla görmek istediği yıldız futbolcu için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 14:14
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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transfer bombası

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir kadroya giriş yaptı.

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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transfer bombası

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle ağır eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde yoğun bir dönem geçirdi.

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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transfer bombası

Hem takıma dahil ettiği hem de takımdan gönderdiği isimlerle yaz transfer dönemine damga vuran Kanarya, Valbuena, Skrtel, Neustadter, Eljif Elmas, Mehmet Topal Diego Reyes, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Carlos Kameni, Andre Ayew, Yassine Benzia ve Islam Slimani ile yollarını ayırdı.

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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transfer bombası

Sarı-lacivertliler ayrıca İsviçreli futbolcu Michael Frey'i Freiburg'a, sezon başında takıma dahil edilen Allahyar'ı İstanbulspor'a, Barış Alıcı ve Oğuz Kaan Güçtekin'i Çaykur Rizespor'a, Berke Özer'i Westerlo'ya, Abdulcebrail Akbulut'u BB Erzurumspor'a ve Yusuf Mert Tunç'u Boluspor'a kiraladı.

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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transfer bombası

Sarı-lacivertlilerde ayrıca geleceği uzun süre merak konusu olan tecrübeli eldiven Volkan Demirel, profesyonel futbol kariyerine nokta koyarak teknik ekibe katıldı.

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