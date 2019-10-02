02 Ekim 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transfer bombası
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Fenerbahçe, hem ara transfer hem de gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın doğrultusunda çalışmalarına başlayan sportif direktör Damien Comolli, tecrübeli teknik adamın takımda ısrarla görmek istediği yıldız futbolcu için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 02.10.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 14:14
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