Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçe caps'leri patladı!

Bayern Münih'e 6-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de, gerek rakip gerek kendi taraftarlarından sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Kanarya'nın Alman devine farklı yenilmesi, capsleri de beraberinde getirdi. Rakip taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla Fenerbahçelileri kızdırdı.