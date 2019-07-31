31 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçe caps'leri patladı!

Bayern Münih'e 6-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de, gerek rakip gerek kendi taraftarlarından sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Kanarya'nın Alman devine farklı yenilmesi, capsleri de beraberinde getirdi. Rakip taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla Fenerbahçelileri kızdırdı.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 10:38
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Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçe caps'leri patladı!

İşte Bayern Münih - Fenerbahçe maçı sonrası caps'ler:

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Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçe caps'leri patladı!
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Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçe caps'leri patladı!
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Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçe caps'leri patladı!
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Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçe caps'leri patladı!
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