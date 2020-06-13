13 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda dikkat çeken o görüntü! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını sonrasında Süper Lig 87 gün sonra resmen başladı. 27. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlarken yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı alınan önlemler de dikkat çekti. İşte o kareler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 11:50
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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda dikkat çeken o görüntü! Corona virüsü...

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle pekçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de futbol askıya alınmıştı.

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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda dikkat çeken o görüntü! Corona virüsü...

Yaklaşık 3 ay boyunca verilen aranın ardından ligler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Futbola Geri Dönüş Protokolü ve Önlemleri kapsamında yeniden başladı.

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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda dikkat çeken o görüntü! Corona virüsü...

Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta futbolcular arasında, hakemle ikili diyaloglarda ve gol sevinçlerinde tedbirlerin dışına çıkılsa da fedarasyonun aldığı önlemlere uyuldu.

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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda dikkat çeken o görüntü! Corona virüsü...

Mücadele öncesi, stadyumda örev yapan basın mensupları, sağlık ekipleri, polisler ve itfaiye görevlilerinin tek tek ateş ölçümü gerçekleştirildi.

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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda dikkat çeken o görüntü! Corona virüsü...

Basın mensupları ve protokol tribününde maçı izleyen yöneticiler de sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdu.

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