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Erol Bulut Galatasaray derbisi sonrası neşteri vurdu! 4 ayrılık kapıda

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. 3 hafta sonunda ligde 5 puan toplayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut ise derbideki tercihleriyle dikkat çekerken bazı isimler kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli takımda kısa süre içerisinde 4 ayrılık beklenirken, Erol Bulut da neşteri vurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 28.09.2020 09:27
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Erol Bulut Galatasaray derbisi sonrası neşteri vurdu! 4 ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de takıma katılan oyuncuların ardından yolların ayrılacağı isimler de ortaya çıktı. Galatasaray derbisinin ardından operasyon başladı. İşte detaylar...

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Erol Bulut Galatasaray derbisi sonrası neşteri vurdu! 4 ayrılık kapıda

Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden ve şimdiye kadar 14 futbolcu transfer eden Fenerbahçe'de, ayrılıklar da devam edecek. Galatasaray derbisi öncesi bunun sinyalleri geldi.

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Erol Bulut Galatasaray derbisi sonrası neşteri vurdu! 4 ayrılık kapıda

Sarı-lacivertli ekip neredeyse tüm mevkilere transfer yaptı. Savunma hattına Tisserand, Novak, Caner, Gökhan, Nazım Sangare ve Lemos takviyesi yapıldı.

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Erol Bulut Galatasaray derbisi sonrası neşteri vurdu! 4 ayrılık kapıda

Orta saha hattına Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş katılırken, forvete yapılan transferler ise Samatta ve Valencia oldu.

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Erol Bulut Galatasaray derbisi sonrası neşteri vurdu! 4 ayrılık kapıda

Şu anda ayrılmaları düşünülen isimler de kadroya alınmadı. Milliyet'te yer alan habere göre kadroya alınmayıp takımdan ayrılmasına karar verilen oyuncular şöyle...

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