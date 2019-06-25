25 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertlilere Başakşehir cephesinden Şampiyonlar Ligi şoku geldi...

Giriş Tarihi: 25.06.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 11:18
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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku!

Bu sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi.

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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku!

Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında transferle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku!

"10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim"

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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku!

Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA'da üst kurula sevk edilen ve çıkacak karara odaklanan Sarı-Lacivertliler'in taraftarların beklediği transfer bombalarını patlatmak için dört koldan taarruza geçeceği ortaya çıktı.

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