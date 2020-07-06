Emre Belözoğlu'ndan yıldız isme çağrı! "Fenerbahçe'ye gel"

Bu sezon taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan ve tüm kulvarlarda hedefsiz kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, yıldız ismi arayarak "Fenerbahçe'ye gel" dedi. İşte detaylar...