06 Temmuz 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu'ndan yıldız isme çağrı! "Fenerbahçe'ye gel"

Bu sezon taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan ve tüm kulvarlarda hedefsiz kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, yıldız ismi arayarak "Fenerbahçe'ye gel" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 14:04
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Emre Belözoğlu'ndan yıldız isme çağrı! Fenerbahçe'ye gel

Şampiyonluk yarışına havlu attıktan sonra, Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe buna rağmen Avrupa ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, seri galibiyetlerle üst sıraları zorlarken yönetim de hasret kalınan başarılara ulaşacak bir kadro için yoğun mesai harcıyor.

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Emre Belözoğlu'ndan yıldız isme çağrı! Fenerbahçe'ye gel

Finansal şartlardan dolayı transferde önceliği yerli isimlere veren Fenerbahçe, ligi tanıyan yabancılarla da yakın temas içinde.

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Emre Belözoğlu'ndan yıldız isme çağrı! Fenerbahçe'ye gel

Liste başındaki isim ise Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'i sallayıp soluğu Premier Lig'de alan Trezeguet. Galatasaray'ı peşinden koşturan ancak tercihini Aston Villa'dan yana kullanan 25 yaşındaki Mısırlı için dört koldan atağa kalkan Fenerbahçe önemli bir gelişme kaydetti.

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Emre Belözoğlu'ndan yıldız isme çağrı! Fenerbahçe'ye gel

Yönetici Selahattin Baki, Trezeguet'nin menajeri ve Aston Villa'yla görüşmeler yaparken, Emre Belözoğlu da Mısırlı yıldızı arayarak Fenerbahçe'ye davet etti.

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Emre Belözoğlu'ndan yıldız isme çağrı! Fenerbahçe'ye gel

ASTON VILLA KARARSIZ!
Premier Lig'de düşme hattında yer alan Aston Villa'yla 2023'e kadar sözleşmesi olan Trezeguet'nin Türkiye'ye dönme arzusu Fenerbahçe'yi umutlandırırken, İngiliz ekibi henüz kararsız.

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