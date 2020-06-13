İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler

Sarı lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Vedat Muriqi, Kayserispor maçına yedek soyunurken yerine Mevlüt Erdinç görev aldı. Öte yandan Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Deniz Türüç, sakatlığı devam eden Max Kruse'nin yerine ise Mehmet Ekici forma giydi.