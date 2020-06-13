13 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 87. dakikada Muriqi (p) ve 88. dakikada Gustavo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından lige 3 puanla başladı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 00:16
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İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler

Fenerbahçe, teknik sorumlusu Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı Hes Kablo Kayserispor mücadelesine Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Rodrigues ve Mevlüt 11'i ile çıktı.

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İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler

Sarı lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Vedat Muriqi, Kayserispor maçına yedek soyunurken yerine Mevlüt Erdinç görev aldı. Öte yandan Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Deniz Türüç, sakatlığı devam eden Max Kruse'nin yerine ise Mehmet Ekici forma giydi.

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İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler

Fenerbahçe 64. dakikada oyuna dahil olan Vedat Muriqi'nin (P) ve Luiz Gustavo'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Kayserispor'un tek golü ise Mensah'tan geldi.

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İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler
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İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler
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