13 Haziran 2020, Cumartesi
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İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 87. dakikada Muriqi (p) ve 88. dakikada Gustavo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından lige 3 puanla başladı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...
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