10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Eljif Elmas Napoli'de! Fenerbahçe'nin alacağı para... Son dakika transfer haberleri...
Son dakika... Ve beklenen transfer haberi resmen açıklandı! Günlerdir Eljif Elmas transferiyle yakından ilgilenen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Napoli, Makedon genç yıldızı sonunda renklerine bağladı. İşte Fenerbahçe'ye adeta para yağdıracak ve rekor ücret kazandıracak anlaşmanın detayları ile transfere dair bilgiler...
Giriş Tarihi: 10.07.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 17:39
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