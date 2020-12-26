26 Aralık 2020, Cumartesi

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Efes maçı sırasında Fenerbahçe takım otobüsüne haciz işlemi!

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ile karşı karşıya gelirken, salon dışında Fenerbahçe takım otobüsüne bir haciz işlemi uygulanmak istendi. Maç esnasında dışarı çıkan yöneticiler uygulamanın ertelenmesini isterken kısa süreli bir tartışma meydana geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 17:48
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Efes maçı sırasında Fenerbahçe takım otobüsüne haciz işlemi!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelirken salonun dışında flaş bir gelişme yaşandı.

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Efes maçı sırasında Fenerbahçe takım otobüsüne haciz işlemi!

Fanatik'te yer alan habere göre; Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele sırasında Fenerbahçe Beko'nun takım otobüsüne haciz memurları tarafından bir haciz işlemi uygulanmaya çalışıldı.

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Efes maçı sırasında Fenerbahçe takım otobüsüne haciz işlemi!

Yaşanan gelişmeler sonrası takım otobüsünün şoförü, maçı izleyen yöneticiler ile iletişime geçti.

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Efes maçı sırasında Fenerbahçe takım otobüsüne haciz işlemi!

Yöneticiler, haciz memurları ile görüşmek adına maç esnasında salondan dışarı çıktılar.

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Efes maçı sırasında Fenerbahçe takım otobüsüne haciz işlemi!

Prosedür gereği işlemin uygulanması gerektiği aktarılırken Fenerbahçeli yöneticilerin talebi ise en azından takımın otobüs ile tesislere dönmesi ve işlemin sonrasında uygulanması yönünde oldu.

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