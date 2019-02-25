Ünlüler derbide kimi destekliyor?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Büyük bir heyecana sahne olacak derbide bakın ünlüler kimi destekliyor? Sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





