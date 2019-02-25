25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ünlüler derbide kimi destekliyor?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Büyük bir heyecana sahne olacak derbide bakın ünlüler kimi destekliyor? Sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 13:31
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Ünlüler derbide kimi destekliyor?

Neslihan Atagül - Beşiktaş

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Ünlüler derbide kimi destekliyor?

Ozan Akbaba - Fenerbahçe

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Ünlüler derbide kimi destekliyor?

Esra Erol - Beşiktaş

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Ünlüler derbide kimi destekliyor?

Bensu Soral - Fenerbahçe

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Ünlüler derbide kimi destekliyor?

Şükran Ovalı - Beşiktaş
(Şükran Ovalı'nın Caner Erkin'le evlenmeden önce de Beşiktaşlı olduğu biliniyordu.)

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