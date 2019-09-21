21 Eylül 2019, Cumartesi
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İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçından kareler
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düştükleri mücadeleden 2-1 üstünlükle ayrılmayı bildi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami ilk kez sahadaydı ancak gösterdiği performans hem taraftarı hem Ersun Yanal'ı adeta çıldırttı. İkinci yarıda oyundan alınan Rami yerini Jailson'a bıraktı. İşte maçtan kareler.
Giriş Tarihi: 21.09.2019 22:12
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