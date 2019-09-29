29 Eylül 2019, Pazar
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Deniz Türüç neye uğradığını şaşırdı! Emre Belözoğlu...
Süper Lig'in 6.haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz sona ererken, geceye Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç'ün yaşadığı şok damga vurdu. İşte o anlar ve yaşananlar...
Giriş Tarihi: 29.09.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 11:23
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