29 Eylül 2019, Pazar

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Deniz Türüç neye uğradığını şaşırdı! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 6.haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz sona ererken, geceye Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç'ün yaşadığı şok damga vurdu. İşte o anlar ve yaşananlar...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 11:23
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Deniz Türüç neye uğradığını şaşırdı! Emre Belözoğlu...

Maçın 75. dakikasında Emre Belözoğlu orta alanda Emre Mor'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

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Deniz Türüç neye uğradığını şaşırdı! Emre Belözoğlu...

Tecrübeli futbolcu, Deniz Türüç'ün hatasının ardından rakip atağı kesmek için faul yapmak zorunda kalıp sarı kart görünce Deniz Türüç'e bağırdı.

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Deniz Türüç neye uğradığını şaşırdı! Emre Belözoğlu...

Karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında ise Ersun Yanal, ikinci yarının başında Isla'nın yerine oyuna dahil ettiği Deniz Türüç'ü kenara aldı.

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Deniz Türüç neye uğradığını şaşırdı! Emre Belözoğlu...

Bu kararla büyük şaşkınlık yaşayan Deniz Türüç'ün mutsuz olduğu oyundan çıkarken yüzüne yansıdı.

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Deniz Türüç neye uğradığını şaşırdı! Emre Belözoğlu...

Saha kenarına gelen genç futbolcu teknik direktör Ersun Yanal'a neden oyundan alındığını sordu.

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