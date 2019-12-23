23 Aralık 2019, Pazartesi
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Cüneyt Çakır'a Rıdvan Dilmen'den şok sözler!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve 2019 yılının son derbisini de kazanmış oldu. Ayrıca sarı-lacivertli ekip 2005'ten beri Beşiktaş'a kaybetmeme serisini de sürdürmüş oldu. Bu galibiyetle Kanarya puanını 28'e çıkartırken, siyah-beyazlı ekip ise 27 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulunurken, derbinin hakemi Cüneyt Çakır için ise çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları ve hakem Cüneyt Çakır'a sosyal medyada gösterilen tepkiler...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:02
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