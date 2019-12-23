23 Aralık 2019, Pazartesi

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Cüneyt Çakır'a Rıdvan Dilmen'den şok sözler!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve 2019 yılının son derbisini de kazanmış oldu. Ayrıca sarı-lacivertli ekip 2005'ten beri Beşiktaş'a kaybetmeme serisini de sürdürmüş oldu. Bu galibiyetle Kanarya puanını 28'e çıkartırken, siyah-beyazlı ekip ise 27 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulunurken, derbinin hakemi Cüneyt Çakır için ise çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları ve hakem Cüneyt Çakır'a sosyal medyada gösterilen tepkiler...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:02
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Cüneyt Çakır'a Rıdvan Dilmen'den şok sözler!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Rıdvan Dilmen hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de Ersun Yanal'ın açıklamaları hakkında konuştu.

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Cüneyt Çakır'a Rıdvan Dilmen'den şok sözler!

Rıdvan Dilmenin açıklamaları şu şekilde:

Abdullah Avcı, ilk yarı 2-0 bitse iki değişiklik yapacaktı. Ljajic ve Umut'u alacaktı belki de. Isla'nın kambura yatmasıyla hata yaptı. Burak zaten vuramayacaktı.

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Cüneyt Çakır'a Rıdvan Dilmen'den şok sözler!

Cüneyt Çakır idare ediyor, yönetmiyor. Penaltıdan önce VAR uyardı. İkinci golden önceki pozisyona Fenerbahçe kimliğimi çıkararak baktım faul yok, VARdan da uyarı gelmedi.

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Cüneyt Çakır'a Rıdvan Dilmen'den şok sözler!

Penaltıyı göremedi, korneri vermedi döndü gol oldu. Skora etki edecek hatalar yaptı.

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Cüneyt Çakır'a Rıdvan Dilmen'den şok sözler!

Atiba, Beşiktaş'ı yeniden hayata döndürdü. Mecburen 4 forvete dönecekti ve Fenerbahçe daha çok boş alan bulacaktır. Caner de gereksiz bir kart gördü.

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