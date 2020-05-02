Mateja Kezman'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid, PSG gibi devlerin formasını terleten ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Mateja Kezman'ı görenler tanımayamadı. Sosyal medya hesabı üzerinden güncel bir fotoğrafını paylaşayan eski yıldızın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte ünlü sporcuların inanılmaz değişimi ve Kezman'ın son hali...