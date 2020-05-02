02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Mateja Kezman'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid, PSG gibi devlerin formasını terleten ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Mateja Kezman'ı görenler tanımayamadı. Sosyal medya hesabı üzerinden güncel bir fotoğrafını paylaşayan eski yıldızın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte ünlü sporcuların inanılmaz değişimi ve Kezman'ın son hali...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 12:30
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Mateja Kezman'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

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Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Mateja Kezman'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı ülkesinde geçiren Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic, yeni imajıyla dikkat çekti. Sırp hocanın sakallı hali taraftarları şaşırttı.

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Mateja Kezman'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Mateja Kezman'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Mateja Kezman'ın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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