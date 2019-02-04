04 Şubat 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de liste tartışması!

Seçenek sınırlı olsa da UEFA listesinde Soldado, Dirar ve Mehmet Ekici'nin yer almaması tartışılıyor. Ekici'nin sitem ettiği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 11:16
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Fenerbahçede liste tartışması!

UEFA'ya verilen yeni liste tartışma çıkardı... Sadece 3 oyuncu ekleme şansı olan Ersun Yanal, gönderilen Aatıf, Reyes ve Barış'ın yerlerine tercihini Moses, Sadık ve Tolgay'dan yana kullandı.

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Fenerbahçede liste tartışması!

Bu kararla ilk listede de yer almayan Soldado, Dirar ve Mehmet Ekici yine dışarıda kaldı.

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Fenerbahçede liste tartışması!

2. yarıya çok iyi başlayan Ekici'nin bu duruma sitem ettiği belirlendi. Serdar Aziz ve Zajc da Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.

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Fenerbahçede liste tartışması!

LİGDE LAZIMSINIZ
UEFA'ya bildirilen kadroya yazılmayan Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'le Ersun Yanal bir toplantı yaptı.

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Fenerbahçede liste tartışması!

Tecrübeli çalıştırıcının 5 oyuncuyu, "Hepiniz o listede olmayı hak ediyorsunuz. Ancak sadece 3 oyuncu tercih etme hakkım vardı.

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