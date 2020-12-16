16 Aralık 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş derbisinde tartışmışlardı! Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide Mauricio Lemos ve Luiz Gustavo gergin anlar yaşamıştı. Sarı-lacivertlilerde Lemos'tan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 16.12.2020 19:05
ABONE OL
  • 1
  • 6
Beşiktaş derbisinde tartışmışlardı! Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım

Süper Lig'de iç sahada aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, son olarak Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Beşiktaş derbisinde tartışmışlardı! Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım

Sarı-lacivertli takımda alınan istikrarsız sonuçlarla ilgili, birtakım iddialar ortaya atıldı...

  • 3
  • 6
Beşiktaş derbisinde tartışmışlardı! Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım

Bu iddialardan biri de bazı oyuncular arasında gruplaşma olduğu şeklindeydi...

  • 4
  • 6
Beşiktaş derbisinde tartışmışlardı! Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım

Sarı-lacivertli takımın, Kadıköy'de oynadığı Beşiktaş derbisinde bir pozisyon sonrası tartışan Luiz Gustavo ile Mauricio Lemos'un arasının bozuk olduğu öne sürülmüştü.

  • 5
  • 6
Beşiktaş derbisinde tartışmışlardı! Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım

Uruguaylı stoperden dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör