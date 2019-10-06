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Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı
Süper Lig'de çıktığı 7 maçta kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe'de savunma bloğunun yaptığı basit hatalar tartışılıyor. Stoperlerin performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal radikal kararlar almaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve Yanal'ın flaş Jailson kararı...
Giriş Tarihi: 06.10.2019 02:00 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 07:52
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