23 Mayıs 2019, Perşembe

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Başkan resmen açıkladı! İşte Valbuena'nın yeni takımı

Kontratındaki '25 maça çıkarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesini yönetimle anlaşarak kaldıran Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın sözleşmesi sona eriyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı aldı. İşte Fransız yıldızın yeni takımı...

Giriş Tarihi: 23.05.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 17:01
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Başkan resmen açıkladı! İşte Valbuena'nın yeni takımı

Fenerbahçe, ligin özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla takımına büyük katkı yapan ve özverisiyle takdir toplayan Mathieu Valbuena ile yol ayrımına geldi.

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Başkan resmen açıkladı! İşte Valbuena'nın yeni takımı

Fransız futbolcu ile ilgili daha önce dış basında dillendirilen sürpriz transfer iddiası yeniden gündemde.

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Başkan resmen açıkladı! İşte Valbuena'nın yeni takımı

Kariyerinde Rusya, Fransa ve Türkiye liglerinde forma giymiş olan Mathieu Valbuena yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor. Fransız yıldız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bunun sinyallerini de vermişti.

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Başkan resmen açıkladı! İşte Valbuena'nın yeni takımı

İddiaya göre 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunan temsilcisi Olympiakos ile anlaşma sağlamak üzere.

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Başkan resmen açıkladı! İşte Valbuena'nın yeni takımı

Olimpiyakos Başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

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