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Başkan resmen açıkladı! İşte Valbuena'nın yeni takımı
Kontratındaki '25 maça çıkarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesini yönetimle anlaşarak kaldıran Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın sözleşmesi sona eriyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı aldı. İşte Fransız yıldızın yeni takımı...
Giriş Tarihi: 23.05.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 17:01
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